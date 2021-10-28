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Почему люди путают давние сны с воспоминаниями

Есть несколько объяснений этого
Некоторым людям сны могут казаться реальными воспоминаниями. О том, почему так происходит, рассказала профессор психологии Алиса Грегори.
Почему люди путают давние сны с воспоминаниями

Феномен, когда мы начинаем сомневаться, действительно ли происходило что-то или это лишь сон, называют путаницей сновидений и реальности. О подобных случаях в своей жизни в рамках двух исследований учёных из Маастрихтского университета (Нидерланды) сообщили только 12 и 26 процентов испытуемых.

Вообще сейчас пока что проведено мало научных исследований, которые бы подробнее изучили это явление. Но специалисты полагают, что трудности с отделением реальности ото сна могут возникать по нескольким причинам. Первая - потому что какие-либо сны ярче сами по себе, чем остальные.

Почему люди путают давние сны с воспоминаниями

Вторая - из-за кодирования памяти во время этого сна (то есть в процессе сна воспоминания о том, что происходило во сне, преобразуются, прежде чем отложиться в долговременной памяти). То есть у нас могут возникать ложные воспоминания.

Чтобы проверить, правдиво ли ваше воспоминание, отмечает эксперт, можно спросить о том, помнит ли что-либо ваш друг, или поискать фотографии, записи, которые относятся к тому времени.

Источник: BBC Science Focus Magazine