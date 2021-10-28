Почему люди путают давние сны с воспоминаниями

Феномен, когда мы начинаем сомневаться, действительно ли происходило что-то или это лишь сон, называют путаницей сновидений и реальности. О подобных случаях в своей жизни в рамках двух исследований учёных из Маастрихтского университета (Нидерланды) сообщили только 12 и 26 процентов испытуемых.

Вообще сейчас пока что проведено мало научных исследований, которые бы подробнее изучили это явление. Но специалисты полагают, что трудности с отделением реальности ото сна могут возникать по нескольким причинам. Первая - потому что какие-либо сны ярче сами по себе, чем остальные.