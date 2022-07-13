Почему люди рискуют жизнью ради спасения других: отвечают учёные

Исследования в области психологии также показали, что альтруистическое поведение мужчин вызывает больше всего восхищения, когда проявляется в виде рискованного героизма. Ещё одна научная работа продемонстрировала, что мужчины склонны вести себя великодушно, когда рядом находится привлекательная женщина.

Команда европейских психологов изучила, действительно ли война для мужчин - это арена, которая позволяет продемонстрировать свои способности и произвести впечатление на других. В ходе первого исследования выяснилось, что из 464 американцев, которые получили во время Второй мировой почётную медаль, было детей больше, чем у других военных США.

По итогам второго исследования оказалось, что женщины привлекательность мужчин, которые вели себя героически во время войны, оценили выше, чем привлекательность других солдат. Третье же исследование показало, что героическое поведение женщин на войне не делает их более привлекательными для мужчин.

На данный момент только начинают проводиться исследования, связанные с особенностями личности и проявлением героизма. Поэтому пока об этом мало что можно сказать. Единственное - в ходе одного из исследований, где участники оценивали личности героев фильмов, выяснилось, что люди ожидали, что герои будут более приятными, эмоционально защищёнными, экстравертными, добросовестными, открытыми опыту, чем среднестатистический человек.

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