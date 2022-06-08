Почему люди становятся патологическими лжецами

Доктор Кристиан Харт и доктор Дрю Кертис, психологи из США, уверены, что патологическая ложь должна стать медицинским диагнозом. Учёные провели опрос среди нескольких сотен человек и выяснили, что из них 8-13 процентов соответствовали критериям патологического лжеца.

Согласно результатам исследования, патологические лжецы могут лгать в среднем 10 раз в день. Причём чаще всего они лгали лично, а больше, чем остальным, они врали друзьям.

Подобное поведение начинает проявляться обычно в подростковом возрасте. Люди, которых можно отнести к патологическим лжецам, признавались, что из-за своей лжи действительно страдают, так как говорят неправду они без видимой причины. Поэтому у них возникают проблемы в отношениях с окружающими.

Данные, полученные в результате опросов, подтверждают некоторые научные теории. Например, те, согласно которым патологические лжецы рассказывают о себе небылицы, чтобы самоутвердиться, поскольку у них низкая самооценка.

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