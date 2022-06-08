Почему люди становятся патологическими лжецами

Почему люди становятся патологическими лжецамиОбъясняют учёные
На самом деле понятие «патологический лжец» не является официальным психиатрическим диагнозом. Однако оно считается общепризнанной концепцией, которую специалисты начали изучать с 1891 года.
Многие из патологических лжецов вовсе не страдают антисоциальным расстройством личности и не являются психопатами. Различие между ними состоит в том, что психопаты и пациенты с расстройством личности лгут с определённой целью, а у патологических лжецов такой цели чаще всего нет. Также ложь последних нередко бывает странной.
Доктор Кристиан Харт и доктор Дрю Кертис, психологи из США, уверены, что патологическая ложь должна стать медицинским диагнозом. Учёные провели опрос среди нескольких сотен человек и выяснили, что из них 8-13 процентов соответствовали критериям патологического лжеца.
Согласно результатам исследования, патологические лжецы могут лгать в среднем 10 раз в день. Причём чаще всего они лгали лично, а больше, чем остальным, они врали друзьям.
Подобное поведение начинает проявляться обычно в подростковом возрасте. Люди, которых можно отнести к патологическим лжецам, признавались, что из-за своей лжи действительно страдают, так как говорят неправду они без видимой причины. Поэтому у них возникают проблемы в отношениях с окружающими.
Данные, полученные в результате опросов, подтверждают некоторые научные теории. Например, те, согласно которым патологические лжецы рассказывают о себе небылицы, чтобы самоутвердиться, поскольку у них низкая самооценка.
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