Почему люди верят в призраков: объясняет психолог

Также Уайзман отмечает, что вера в призраков непосредственно связана с творческими способностями и развитой фантазией. Это доказало исследование 2013 года: согласно выводам учёных, те люди, которые в большей степени склонны приписывать человеческие качества животным и даже просто предметам, также с большей вероятностью верят в привидения.

Кроме того, по словам Уайзмана, у таких людей схожий склад характера. Они обладают такими качествами, как креативность, непредубеждённость, способностью полностью погрузиться в фильм или пьесу.

В то же время такими особенностями могут воспользоваться другие люди. Согласно исследованию, которое проводилось в 1990-е годы психологом доктором Джеймсом Хоураном, человек с большей степенью вероятности поверит в сверхъестественные явления, если его «подготовить» к этому, внушить ему что-то.