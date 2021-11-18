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Почему люди верят в призраков: объясняет психолог

Обычно в основе этого феномена лежат две вещи
Несмотря на то что люди понимают, что призраки - выдумка, они продолжают в них верить. Профессор психологии из Университета Хартфордшира рассказал, с чем это связано.
Почему люди верят в призраков: объясняет психолог

Почему человек вообще может верить в сверхъестественное? Причём иногда, как показал опрос, проведённый в США в 2019 году, даже больше, чем в существование Бога.

Психолог Ричард Уайзман уверен: причина - в двух вещах. Первая - это личный опыт, вторая - известные СМИ. Некоторые люди утверждают, что с ними происходило что-то сверхъестественное после смерти любимого человека. Что касается СМИ, то это может быть публикация странных фотографий.

Почему люди верят в призраков: объясняет психолог

Также Уайзман отмечает, что вера в призраков непосредственно связана с творческими способностями и развитой фантазией. Это доказало исследование 2013 года: согласно выводам учёных, те люди, которые в большей степени склонны приписывать человеческие качества животным и даже просто предметам, также с большей вероятностью верят в привидения.

Кроме того, по словам Уайзмана, у таких людей схожий склад характера. Они обладают такими качествами, как креативность, непредубеждённость, способностью полностью погрузиться в фильм или пьесу.

В то же время такими особенностями могут воспользоваться другие люди. Согласно исследованию, которое проводилось в 1990-е годы психологом доктором Джеймсом Хоураном, человек с большей степенью вероятности поверит в сверхъестественные явления, если его «подготовить» к этому, внушить ему что-то.

Источник: BBC Science Focus Magazine
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