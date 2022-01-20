Почему люди видят цвета по-разному: три причины

Почему люди видят цвета по-разному: три причиныИх назвали на vc.ru
От особенностей восприятия человеком цветов зависит многое. Если даже взять сайт, то благодаря сочетанию цветов и оттенков одним людям он будет казаться «комфортным», другим же - совсем наоборот. Иногда бывает, что одно и то же сочетание цветов два человека будут воспринимать по-разному.
При этом нужно понимать, что цвет предмета зависит от особенностей его восприятия конкретным человеком. Днём всё будет казаться ярче и насыщеннее, чем, например, ночью. Одна из причин такого явления - особенности человеческого глаза. Поэтому разница в плане восприятия цвета людьми объясняется тремя факторами:
- Разное число колбочек в сетчатке глаза. Чем больше количество колбочек, тем больше оттенков человек может различить. Бывают и различные нарушения, связанные с работой колбочек.
- Различный уровень освещения. Если изменить интенсивность цветов, то поменяется и их восприятие человеком. Одинаково для всех оттенки могут выглядеть лишь в идентичных условиях: к примеру, при отсутствии какого-либо источника света.
- Психологические особенности конкретного человека. Большую роль играет мозг и восприятие им объектов в определённых ситуациях. Например, если человек увидит лимон в ночное время, то, скорее всего, фрукт будет для него жёлтого цвета, хотя по факту он будет серым из-за освещения.
Существуют и расстройства цветового зрения. Это протанопия (человек не способен воспринимать красный цвет), дейтеранопия (отсутствие восприятия зелёного цвета), тританопия (невозможность воспринимать синий цвет), монохромазия (восприятие только белого и чёрного).