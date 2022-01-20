Почему люди видят цвета по-разному: три причины

От особенностей восприятия человеком цветов зависит многое. Если даже взять сайт, то благодаря сочетанию цветов и оттенков одним людям он будет казаться «комфортным», другим же - совсем наоборот. Иногда бывает, что одно и то же сочетание цветов два человека будут воспринимать по-разному.

При этом нужно понимать, что цвет предмета зависит от особенностей его восприятия конкретным человеком. Днём всё будет казаться ярче и насыщеннее, чем, например, ночью. Одна из причин такого явления - особенности человеческого глаза. Поэтому разница в плане восприятия цвета людьми объясняется тремя факторами:

Разное число колбочек в сетчатке глаза. Чем больше количество колбочек, тем больше оттенков человек может различить. Бывают и различные нарушения, связанные с работой колбочек.