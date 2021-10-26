Почему люди вспоминают прошлое только в приукрашенном виде, а не таким, каким оно было на самом деле

Почему люди вспоминают прошлое только в приукрашенном виде, а не таким, каким оно было на самом делеЭто объяснили китайские учёные
Учёные из Пекинского педагогического университета и других китайских институтов провели исследование, направленное на изучение механизмов, лежащих в основе трансформации человеческих воспоминаний. До этого существовал ряд научных работ, согласно которым воспоминания со временем изменяются.
В ходе эксперимента китайские учёные делали испытуемым электроэнцефалограмму головного мозга (ЭЭГ). 16 пациентов с эпилепсией выполняли задания на краткосрочную и долгосрочную память. После этого результаты были проанализированы с применением методов глубокого обучения.
Выяснилось, что во время кодирования происходит значительная трансформация воспоминаний. Нейронные представления предметов начали у людей меняться сразу же после того, как им назвали эти предметы.
«Наши результаты показывают, что воспоминания проходят через несколько этапов трансформаций для того, чтобы отложиться в долговременной памяти», - пишут авторы исследования.