Почему люди вспоминают прошлое только в приукрашенном виде, а не таким, каким оно было на самом деле

Учёные из Пекинского педагогического университета и других китайских институтов провели исследование, направленное на изучение механизмов, лежащих в основе трансформации человеческих воспоминаний. До этого существовал ряд научных работ, согласно которым воспоминания со временем изменяются.

В ходе эксперимента китайские учёные делали испытуемым электроэнцефалограмму головного мозга (ЭЭГ). 16 пациентов с эпилепсией выполняли задания на краткосрочную и долгосрочную память. После этого результаты были проанализированы с применением методов глубокого обучения.