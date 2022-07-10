Почему людям так хочется верить в существование инопланетян

Доцент психологии из Университета Северной Дакоты в США Эндрю Абейта в 2017 году принимал участие в проведении исследования «Мы не одиноки». Этот эксперимент состоялся в 2017 году. Оказалось, что люди, которые верят в инопланетян, реже являются религиозными. Такие люди, кроме того, больше думают о смысле жизни.

Учёные из Университета Фрибурга обнаружили, что те, кто верит в существование высшей цели, в реалистичность Библии и в божественное творение, чаще верят и в теории заговора.

Вообще теории заговора, связанные с вакцинами, НЛО и т.п., становятся популярными обычно в кризисные для человечества моменты. По словам Карен Дуглас, профессора социальной психологии Кентского университета, люди становятся наиболее восприимчивы к таким теориям, когда их важные психологические потребности не удовлетворяются. Например, потребность в знаниях, в уверенности в завтрашнем дне, в безопасности.