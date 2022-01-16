Почему людям так нравятся фильмы ужасов: отвечает психолог

По словам Колтана Скривнера, учёного из Чикагского университета, специализирующегося на психологии нездорового любопытства, существуют люди, которые склонны к поиску острых ощущений. А фильмы ужасов как раз позволяют получить такие ощущения. Однако любят ужастики не только такие люди.

Есть и такие, кто действительно боится фильмов ужасов. Тем не менее они получают от этих картин удовольствие, так как уверены, что узнают о себе что-то новое через подобный опыт.

Отсюда следует одна из самых распространённых теорий, связанных с фильмами ужасов. Она заключается в том, что подобные фильмы позволяют человеку словно репетировать страшные и опасные ситуации в безопасном месте.