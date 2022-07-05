Почему маленькие дети во время ветреной погоды становятся гиперактивными

В 2020 году среди директоров школ Великобритании был проведён опрос, связанный с тем, в какую погоду ученики ведут себя хуже всего. 74 процента руководителей посчитали, что это ветреная погода.

В 1989 году учёные из Университета Ланкашира обнаружили, что в действительности в дни, когда ветер сильнее всего, ученики немного реже пакостили. Кроме того, в другом исследовании 1990 года говорится, что дошкольники во время шторма хотя и меньше учились, но больше взаимодействовали со своими педагогами и сверстниками. Исследователи посчитали, что связано это с тем, что в ветреную погоду дети просто пытаются избавиться от дискомфорта (вызванного как раз погодой) и ищут себе компанию.