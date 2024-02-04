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Наука и технологии
Опубликовано 04 февраля 2024, 18:00
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Почему машинисты в поездах сидят всегда справа, а не слева, как другие водители

Есть несколько причин этого
Эксперт объяснил, почему машинисты в поезде находятся всегда справа . В большинстве машин руль находится слева. Та же история с самолётами: пилоты в них тоже сидят с левой стороны. Но почему же у поездов по-другому?

Если говорить об автомобилях, то во многих странах движение правостороннее. Для безопасной езды руль в машинах находится слева. В странах, где движение левостороннее, всё наоборот.

Почему машинисты в поездах сидят всегда справа, а не слева, как другие водители
© PiBig

Что же касается машинистов в поездах, то они с самого начала размещались справа. Объяснялось это тем, что слева ему бы перекрывал обзор большой котёл.

В дальнейшем, когда обзор стал одинаковым с любой стороны, машинист всё равно находился справа. Связано это с тем, что справа лучше видно платформу, с этой же стороны подают сигналы дежурные и проводники. Наконец, если случится так, что из встречного поезда выкинут тяжёлый предмет, то выше вероятность, что разобьют им стекло с левой стороны.

Хотя нужно также сказать, что в самых современных локомотивах машинист размещается уже посередине.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#поезд
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#поезда
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#водитель
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#технологии