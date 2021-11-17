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Почему мозг человека получает удовольствие лишь от определённых картин: главные нейроэстетические принципы

И как люди понимают, что какой-то предмет красив и гармоничен
Когда мы рассматриваем картину, то наш мозг по определённым критериям определяет, можно ли её назвать красивой. Об этих критериях - в материале портала «Научная Россия».
Почему мозг человека получает удовольствие лишь от определённых картин: главные нейроэстетические принципы

Понятие «нейроэстетика», связанное с восприятием человеческим мозгом красоты, появилось благодаря британскому нейробиологу Семиру Зеки. С помощью нескольких экспериментов он определил, какие конкретно отделы мозга отвечают за понимание эстетичного. Во время рассмотрения картин известных художников у испытуемых активность отдельных зон мозга увеличилась на 10 процентов, а в той части, которая отвечает за желание и удовольствие, был заметен всплеск дофамина (гормона удовольствия).

Конечно же, в процессе восприятия произведений искусства огромную роль играет зрение. Но есть ещё и особые принципы, в соответствии с которыми мозг оценивает творчество. Эти принципы обозначил Вилейанур Рамачандран, профессор психологии и нейрофизиологии Калифорнийского университета Сан-Диего, директор Центра мозга и познания. Сам он допускает, что в будущем этих законов станет больше.

  1. Группировка. Нашему мозгу доставляет удовольствие, когда он из рандомно расположенных вещей создаёт в итоге цельный образ. Вероятнее всего, поэтому люди любят разглядывать полотна импрессионистов, пуантилистов.
  1. Максимальное смещение. Это значит, что мозг положительно воспринимает увеличенные объекты.
  1. Контраст. Контрастные цвета привлекают внимание, помогают определить, что в картине главное.
Почему мозг человека получает удовольствие лишь от определённых картин: главные нейроэстетические принципы
  1. Изоляция. Художник специально отделяет, то есть «изолирует», предметы, на которые мозг должен обратить внимание. Причём важно, что мы не можем концентрироваться сразу на множестве вещей.
  1. Сложные объекты. Мозгу быстро становится скучно, если какой-то предмет слишком прост. Гораздо интереснее ему искать скрытые объекты и нетипичные сочетания.
  1. Симметрия. Важно, что при этом слишком симметричные предметы настораживают, поскольку наш мозг не любит совпадения.
  1. Визуальная метафора. Пример - сигарета, которая изображена в виде пистолета. Так у человека этот предмет начинает ассоциироваться с опасностью.

Предполагается, что все перечисленные правила художники применяли и всё ещё применяют интуитивно.

Источник: Научная Россия
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