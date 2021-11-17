Почему мозг человека получает удовольствие лишь от определённых картин: главные нейроэстетические принципы

Понятие «нейроэстетика», связанное с восприятием человеческим мозгом красоты, появилось благодаря британскому нейробиологу Семиру Зеки. С помощью нескольких экспериментов он определил, какие конкретно отделы мозга отвечают за понимание эстетичного. Во время рассмотрения картин известных художников у испытуемых активность отдельных зон мозга увеличилась на 10 процентов, а в той части, которая отвечает за желание и удовольствие, был заметен всплеск дофамина (гормона удовольствия).

Конечно же, в процессе восприятия произведений искусства огромную роль играет зрение. Но есть ещё и особые принципы, в соответствии с которыми мозг оценивает творчество. Эти принципы обозначил Вилейанур Рамачандран, профессор психологии и нейрофизиологии Калифорнийского университета Сан-Диего, директор Центра мозга и познания. Сам он допускает, что в будущем этих законов станет больше.

Группировка. Нашему мозгу доставляет удовольствие, когда он из рандомно расположенных вещей создаёт в итоге цельный образ. Вероятнее всего, поэтому люди любят разглядывать полотна импрессионистов, пуантилистов.

Максимальное смещение. Это значит, что мозг положительно воспринимает увеличенные объекты.