Почему мозг человека получает удовольствие лишь от определённых картин: главные нейроэстетические принципы

Почему мозг человека получает удовольствие лишь от определённых картин: главные нейроэстетические принципыИ как люди понимают, что какой-то предмет красив и гармоничен
Понятие «нейроэстетика», связанное с восприятием человеческим мозгом красоты, появилось благодаря британскому нейробиологу Семиру Зеки. С помощью нескольких экспериментов он определил, какие конкретно отделы мозга отвечают за понимание эстетичного. Во время рассмотрения картин известных художников у испытуемых активность отдельных зон мозга увеличилась на 10 процентов, а в той части, которая отвечает за желание и удовольствие, был заметен всплеск дофамина (гормона удовольствия).
Конечно же, в процессе восприятия произведений искусства огромную роль играет зрение. Но есть ещё и особые принципы, в соответствии с которыми мозг оценивает творчество. Эти принципы обозначил Вилейанур Рамачандран, профессор психологии и нейрофизиологии Калифорнийского университета Сан-Диего, директор Центра мозга и познания. Сам он допускает, что в будущем этих законов станет больше.
- Группировка. Нашему мозгу доставляет удовольствие, когда он из рандомно расположенных вещей создаёт в итоге цельный образ. Вероятнее всего, поэтому люди любят разглядывать полотна импрессионистов, пуантилистов.
- Максимальное смещение. Это значит, что мозг положительно воспринимает увеличенные объекты.
- Контраст. Контрастные цвета привлекают внимание, помогают определить, что в картине главное.
- Изоляция. Художник специально отделяет, то есть «изолирует», предметы, на которые мозг должен обратить внимание. Причём важно, что мы не можем концентрироваться сразу на множестве вещей.
- Сложные объекты. Мозгу быстро становится скучно, если какой-то предмет слишком прост. Гораздо интереснее ему искать скрытые объекты и нетипичные сочетания.
- Симметрия. Важно, что при этом слишком симметричные предметы настораживают, поскольку наш мозг не любит совпадения.
- Визуальная метафора. Пример - сигарета, которая изображена в виде пистолета. Так у человека этот предмет начинает ассоциироваться с опасностью.
Предполагается, что все перечисленные правила художники применяли и всё ещё применяют интуитивно.