Почему мы не любим принимать решения в условиях неопределённости: ответ науки

Почему мы не любим принимать решения в условиях неопределённости: ответ наукиПри неопределённости в мозгу человека запускаются различные химические процессы
Иногда ситуация или даже в какой-то момент жизнь может быть наполнена неопределённостями. И со всем этим можно справляться, если знать, как мозг реагирует на такие ситуации.
Фото: Penn Today
Когда человек понимает, что столкнулся с неопределённостью, в реакции на это участвует норадреналин. Это вещество воздействует внутри мозга на возбуждающие или тормозящие сигналы, которые получают клетки мозга.
В ходе экспериментов на мышах оказалось, что важную роль в обнаружении неопределённости играет голубое пятно. Это одна из областей мозга.
BBC Science Focus
Другое исследование, в котором участвовали уже люди, показало, что реакцию на неопределённость контролируют также ацетилхолин и дофамин. Так, ацетилхолин позволяет адаптироваться к изменениям окружающей среды, дофамин - побуждает к действию.
В то же время при принятии решений в условиях неопределённости в мозге возникает процесс, который оказывает большое влияние на нашу способность принимать решения. Происходит всё это в префронтальной коре. Согласно данным учёных Тель-Авивского университета, именно от этой области зависит поведение человека в стрессовых условиях. Оказалось, что нейроны гораздо сильнее реагируют в итоге на потерю, а не на выигрыш. Это объясняет, почему нам не нравится находиться в условиях неопределённости и почему иногда мы уклоняемся от принятия важных решений.