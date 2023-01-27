Почему мы не любим принимать решения в условиях неопределённости: ответ науки

Другое исследование, в котором участвовали уже люди, показало, что реакцию на неопределённость контролируют также ацетилхолин и дофамин. Так, ацетилхолин позволяет адаптироваться к изменениям окружающей среды, дофамин - побуждает к действию.

В то же время при принятии решений в условиях неопределённости в мозге возникает процесс, который оказывает большое влияние на нашу способность принимать решения. Происходит всё это в префронтальной коре. Согласно данным учёных Тель-Авивского университета, именно от этой области зависит поведение человека в стрессовых условиях. Оказалось, что нейроны гораздо сильнее реагируют в итоге на потерю, а не на выигрыш. Это объясняет, почему нам не нравится находиться в условиях неопределённости и почему иногда мы уклоняемся от принятия важных решений.