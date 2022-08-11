Почему мы не любим властных руководителей, но склонны подчиняться им: объясняют психологи

Почему мы не любим властных руководителей, но склонны подчиняться им: объясняют психологиЕсть несколько причин
По словам Деборы Грюнфельд, профессора организационного поведения в Стэнфордской высшей школе бизнеса и эксперта по психологии власти, люди склонны позволять другим доминировать над ними. Но с чем связано такое поведение?
В более ранних исследованиях говорится, что склонность подчиняться людям, которые доминируют, возникает у человека из-за страха перед тем, что эти люди могут сделать, если он откажется за ними следовать. Другие научные работы показывают, что люди могут так поступать, потому что ошибочно принимают уверенность лидера за компетентность.
Недавняя статья, опубликованная в «Журнале экспериментальной социальной психологии», демонстрирует, что в стремлении повиноваться агрессивным начальникам играет роль и групповая динамика.
Чтобы проверить это предположение, учёные провели четыре эксперимента. В ходе этих экспериментов выяснилось, что люди обычно считают, что окружающие уважают властного человека больше, чем они сами, а также что люди склонны уступать и подчиняться, если чувствуют, что все вокруг уважают властного человека.
Всё это говорит о том, что человек может неправильно понимать, в какой степени окружающие его люди уважают того или иного лидера. Более того, из-за этого человек может подчиняться лидеру, даже если сам не испытывает по отношению к нему уважения.