Почему мы не любим властных руководителей, но склонны подчиняться им: объясняют психологи

По словам Деборы Грюнфельд, профессора организационного поведения в Стэнфордской высшей школе бизнеса и эксперта по психологии власти, люди склонны позволять другим доминировать над ними. Но с чем связано такое поведение?

В более ранних исследованиях говорится, что склонность подчиняться людям, которые доминируют, возникает у человека из-за страха перед тем, что эти люди могут сделать, если он откажется за ними следовать. Другие научные работы показывают, что люди могут так поступать, потому что ошибочно принимают уверенность лидера за компетентность.