Почему мы никогда точно не узнаем, в симуляции мы живём или нет

Узнать, что же находится за пределами симуляции, невозможно. Это не просто неизвестно - это вопрос без ответа.

Допустим, мы все живём в компьютерной симуляции, созданной высшим разумом или людьми в будущем. Если в коде произойдёт ошибка, то мы можем выйти за пределы симуляции и увидеть «необработанные» объекты, как в «Матрице». Но как мы могли бы понять, часть это симуляции или всё-таки ошибка?