Почему мы никогда точно не узнаем, в симуляции мы живём или нет

Почему мы никогда точно не узнаем, в симуляции мы живём или нетОбъясняет учёный
По мнению Илона Маска, мы все вполне можем жить в симуляции. Но даже если это так, как это можно проверить?
Фото: NBC
Узнать, что же находится за пределами симуляции, невозможно. Это не просто неизвестно - это вопрос без ответа.
Допустим, мы все живём в компьютерной симуляции, созданной высшим разумом или людьми в будущем. Если в коде произойдёт ошибка, то мы можем выйти за пределы симуляции и увидеть «необработанные» объекты, как в «Матрице». Но как мы могли бы понять, часть это симуляции или всё-таки ошибка?
И даже если бы мы могли выйти за пределы этой симуляции в высшую реальность, то откуда нам знать, что это такое? Возможно, вокруг этой реальности есть и другая реальность. Спрашивать, что лежит за пределами высшей реальности, - это примерно то же самое, что узнавать, кем мы все были до рождения.