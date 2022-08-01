Почему на двигателях самолётов не устанавливают сетки для защиты от птиц

Турбовентиляторные реактивные двигатели авиалайнеров сегодня стали производить меньше шума, чем раньше. Из-за этого птицы позже замечают приближение самолёта и позже на это реагируют. Так почему до сих пор на двигатели самолётов не стали устанавливать сетки?

Этому есть два объяснения, по словам пользователя iXBT.com. Первое - невозможность таким образом решить проблему попадания птиц в двигатель полностью. Опаснее всего для лайнера пернатые становятся во время его посадки или взлёта. Скорость самолёта в этом случае равняется примерно 200 км/ч, поэтому в случае столкновения с сеткой на двигателе птица будет порублена на куски или же сама сетка сломается и её части попадут в двигатель. Это всё лишь усугубит ситуацию.