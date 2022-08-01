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Почему на двигателях самолётов не устанавливают сетки для защиты от птиц

Ответ очень прост
Авиарейсов во всём мире сейчас становится всё больше. Поэтому всё чаще можно услышать о происшествиях, связанных с тем, что в двигатель самолёта попала птица. Причём издание American Scientist отмечает, что в 1990-2015 годы количество таких столкновений авиалайнеров с птицами повысилось в 7,4 раз. Так почему же инженеры всё ещё не устанавливают на двигатели сетки, чтобы такого не случалось?
Почему на двигателях самолётов не устанавливают сетки для защиты от птиц

Турбовентиляторные реактивные двигатели авиалайнеров сегодня стали производить меньше шума, чем раньше. Из-за этого птицы позже замечают приближение самолёта и позже на это реагируют. Так почему до сих пор на двигатели самолётов не стали устанавливать сетки?

Этому есть два объяснения, по словам пользователя iXBT.com. Первое - невозможность таким образом решить проблему попадания птиц в двигатель полностью. Опаснее всего для лайнера пернатые становятся во время его посадки или взлёта. Скорость самолёта в этом случае равняется примерно 200 км/ч, поэтому в случае столкновения с сеткой на двигателе птица будет порублена на куски или же сама сетка сломается и её части попадут в двигатель. Это всё лишь усугубит ситуацию.

Почему на двигателях самолётов не устанавливают сетки для защиты от птиц

Вторая причина заключается в экономии. Такие заградительные сетки будут стоить очень недёшево, к тому же расход топлива тоже повысится в этом случае. Связано это с тем, что подобные сетки очень сильно повлияют на эффективность работы двигателя и не лучшим образом.

Также Международная организация гражданской авиации подчёркивает, что столкновение с птицей лишь в 11 % случаев имеет серьёзные последствия для самолётов. А сталкиваются с пернатыми, согласно статистике, лишь один из двух тысяч рейсов.

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