Почему на фото со вспышкой у кошек глаза светятся, а у человека кажутся красноватыми

Почему на фото со вспышкой у кошек глаза светятся, а у человека кажутся красноватымиВсё дело в особом строении глаз
Тапетум у животных представляет собой некое «зеркало», которое покрывает глазное дно. Сам по себе этот слой напоминает перламутр. Состоит он из гуанина и различных пигментов, благодаря которым получается зелёный, синий либо жёлтый оттенок. Благодаря тапетуму в сумерках у животных улучшается острота зрения. А поскольку у них зрачки не такие, как у человека, они могут дозировать попадание света на сетчатку и не травмировать глаза.
Что произошло бы, если бы такой слой появился у человека? У него бы в дневное время очень сильно ухудшилось бы зрение, причём это нельзя бы было исправить линзами или очками.
Ещё глаза в темноте могут светиться у пауков и рыб. Поэтому рыбы так хорошо видят даже в мутной воде.
Но почему на фотографиях у людей бывают красные глаза? Хотя у человека нет тапетума, всё же отражать свет его сетчатка может. Из-за вспышки фотоаппарата большое количество света направляется человеку прямо в лицо. Иногда зрачки просто не успевают сузиться, поэтому на снимке можно увидеть отражение кровеносных сосудов сетчатки. В целом проявление этого эффекта зависит от того, насколько у вас расширены или сужены зрачки в момент съёмки и от количества меланина в сетчатке (чем его уровень выше, тем меньше видны сосуды).