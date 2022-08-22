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Почему на фото со вспышкой у кошек глаза светятся, а у человека кажутся красноватыми

Всё дело в особом строении глаз
На самом деле светиться в темноте могут глаза не только кошек, но и всех ночных хищников. Это связано с тем, что у них есть особый слой под названием «тапетум».
Почему на фото со вспышкой у кошек глаза светятся, а у человека кажутся красноватыми

Тапетум у животных представляет собой некое «зеркало», которое покрывает глазное дно. Сам по себе этот слой напоминает перламутр. Состоит он из гуанина и различных пигментов, благодаря которым получается зелёный, синий либо жёлтый оттенок. Благодаря тапетуму в сумерках у животных улучшается острота зрения. А поскольку у них зрачки не такие, как у человека, они могут дозировать попадание света на сетчатку и не травмировать глаза.

Что произошло бы, если бы такой слой появился у человека? У него бы в дневное время очень сильно ухудшилось бы зрение, причём это нельзя бы было исправить линзами или очками.

Ещё глаза в темноте могут светиться у пауков и рыб. Поэтому рыбы так хорошо видят даже в мутной воде.

Почему на фото со вспышкой у кошек глаза светятся, а у человека кажутся красноватыми

Но почему на фотографиях у людей бывают красные глаза? Хотя у человека нет тапетума, всё же отражать свет его сетчатка может. Из-за вспышки фотоаппарата большое количество света направляется человеку прямо в лицо. Иногда зрачки просто не успевают сузиться, поэтому на снимке можно увидеть отражение кровеносных сосудов сетчатки. В целом проявление этого эффекта зависит от того, насколько у вас расширены или сужены зрачки в момент съёмки и от количества меланина в сетчатке (чем его уровень выше, тем меньше видны сосуды).

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