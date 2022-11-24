Почему на пешеходных переходах линии продольные, а не поперечные

В то же время пешеходная «зебра» как понятие возникло в середине 30-х годов XX века. Появилось это понятие в Соединённом Королевстве. Наносилась такая «зебра» на дорогу для того, чтобы предоставлять приоритет при пересечении проезжей части по отношению к водителям.

А что касается именно продольных линий, то это связано с тем, что наносилась «зебра» специальной краской и к тому же была расположена перпендикулярно направлению движения. Поэтому водители могли, включив фары, сразу увидеть пешеходов.