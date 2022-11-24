Почему на пешеходных переходах линии продольные, а не поперечные

Почему на пешеходных переходах линии продольные, а не поперечныеЭтому есть простое объяснение
В Древнем Риме существовали для общественного транспорта специальные дороги. Первоначально они использовались в военных целях, однако затем по ним стали ходить пешеходы и ездить другие виды транспорта. При этом именно римляне стали разделять дороги на часть для водителей и для пешеходов. Но пешеходная «зебра» появилась гораздо позже.
Древние римляне одними из первых стали строить мощёные дороги для транспорта. Причём позже эти дороги начали разделять на две части: область для пешеходов и область для водителей. Самые первые пешеходные переходы были выложены при помощи каменных блоков. Причём между этими блоками расстояние было таким, что колесницы между ними могли легко передвигаться. Выглядели они так, как на одном из изображений ниже.
В то же время пешеходная «зебра» как понятие возникло в середине 30-х годов XX века. Появилось это понятие в Соединённом Королевстве. Наносилась такая «зебра» на дорогу для того, чтобы предоставлять приоритет при пересечении проезжей части по отношению к водителям.
А что касается именно продольных линий, то это связано с тем, что наносилась «зебра» специальной краской и к тому же была расположена перпендикулярно направлению движения. Поэтому водители могли, включив фары, сразу увидеть пешеходов.