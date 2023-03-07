Почему на вершины пирамид в Египте подниматься запрещено

Первая причина, почему на вершину египетских пирамид вас не пустят, - это сохранность сооружений. Из семи чудес света до наших дней дожило одно - пирамида Хеопса. К тому же в целом конструкция пирамид в Египте не подразумевает того, что люди будут забираться на их вершины.

Но даже если бы и существовала у египетских пирамид лестница, вряд ли многие могли бы по ней взбираться. Кроме того, частое посещение смотровых площадок на вершине пирамид могло бы привести к их разрушению. Связано это с тем, что в основном пирамиды в Египте сделаны из мягких пород - песчаника, известняка.