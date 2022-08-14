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Почему на записи с диктофона мы слышим свой голос по-другому

Всё дело в восприятии человеком звука
Наверняка когда вы впервые услышали свой голос на записи, вы были шокированы. Ведь звучал он совсем не так, как слышите его вы. Почему же так вообще происходит?
Почему на записи с диктофона мы слышим свой голос по-другому

Пользователь iXBT.com отмечает, что звук сам по себе возникает, когда в жидкой, твёрдой или газообразной среде распространяются волны. Воспринимаются такие волны человеком по-разному.

В ухе человека есть три отдела. Это наружное, среднее и внутреннее ухо (см. ниже). Наружное состоит из ушной раковины, слухового прохода, барабанной перепонки, среднее - из барабанной полости со слуховыми косточками (молоточком, наковальней, стремечком), внутреннее - из преддверия, полукружных каналов, улитки.

Почему на записи с диктофона мы слышим свой голос по-другому

Во время разговора мы слышим свой голос, который распространяется под двум путям. Первый - это воздух, наружное ухо, барабанная перепонка, слуховые косточки. Второй - голосовые связки (из-за костной ткани головы этот звук кажется ниже, чем есть на самом деле). После этого оба звука достигают внутреннего уха, в частности улитки, а потом по нервам импульсы передаются в слуховые центры, которые находятся в коре мозга. Именно в мозге все сигналы обрабатываются и формируется наше восприятие собственной речи.

То есть получается, что каждый из нас воспринимает свой голос индивидуально - так, как его не слышит больше никто. Поэтому и на записи голос кажется «чужим».

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