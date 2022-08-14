Почему на записи с диктофона мы слышим свой голос по-другому

Почему на записи с диктофона мы слышим свой голос по-другомуВсё дело в восприятии человеком звука
Пользователь iXBT.com отмечает, что звук сам по себе возникает, когда в жидкой, твёрдой или газообразной среде распространяются волны. Воспринимаются такие волны человеком по-разному.
В ухе человека есть три отдела. Это наружное, среднее и внутреннее ухо (см. ниже). Наружное состоит из ушной раковины, слухового прохода, барабанной перепонки, среднее - из барабанной полости со слуховыми косточками (молоточком, наковальней, стремечком), внутреннее - из преддверия, полукружных каналов, улитки.
Во время разговора мы слышим свой голос, который распространяется под двум путям. Первый - это воздух, наружное ухо, барабанная перепонка, слуховые косточки. Второй - голосовые связки (из-за костной ткани головы этот звук кажется ниже, чем есть на самом деле). После этого оба звука достигают внутреннего уха, в частности улитки, а потом по нервам импульсы передаются в слуховые центры, которые находятся в коре мозга. Именно в мозге все сигналы обрабатываются и формируется наше восприятие собственной речи.
То есть получается, что каждый из нас воспринимает свой голос индивидуально - так, как его не слышит больше никто. Поэтому и на записи голос кажется «чужим».