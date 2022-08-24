Почему над Тихим океаном самолёты летают редко, хотя это сокращает путь

Почему над Тихим океаном самолёты летают редко, хотя это сокращает путьЕсть три причины
Существуют три главные причины, почему самолёты зачастую летают не напрямую через Тихий океан, а в обход.
- Специфика маршрута. На самом деле самолёты летают только по кривым линиям. Объясняется это тем, что чаще всего путь авиалайнера проходит по так называемому воздушному коридору. Этот коридор строго контролируется в специальных центрах. Если что-то на этом маршруте изменится, то диспетчеры сразу же сообщат пилотам. Это позволяет лучше обходить самолётам опасные участки.
Неточности на картах. Плоские карты в действительности имеют большое количество неточностей. Поэтому нередко случается так, что на карте и в реальности расстояние между объектами разное. Также Земля наша не плоская, а имеет форму сферы. Это означает, что самый короткий путь на ней - это дуга, а не прямая линия. Поэтому все маршруты также строятся в виде дугообразной линии, в том числе путь из Лос-Анджелеса в Сингапур.
Аварийные ситуации и безопасность. Тихий океан очень большой, поэтому если вдруг у лайнера посреди океана откажут двигатели, то он не сможет найти место для посадки. Единственный вариант - совершать аварийную посадку на воду. Также в авиационных нормах указано, что самолёт всегда должен иметь возможность достичь ближайшего аэропорта. Причём располагаться этот аэропорт должен на расстоянии, которое можно преодолеть максимум за три часа, а при полёте над Тихим океаном это невозможно.