Почему над Тихим океаном самолёты летают редко, хотя это сокращает путь

Неточности на картах. Плоские карты в действительности имеют большое количество неточностей. Поэтому нередко случается так, что на карте и в реальности расстояние между объектами разное. Также Земля наша не плоская, а имеет форму сферы. Это означает, что самый короткий путь на ней - это дуга, а не прямая линия. Поэтому все маршруты также строятся в виде дугообразной линии, в том числе путь из Лос-Анджелеса в Сингапур.