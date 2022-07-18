Почему насекомые в Арктике не замерзают

Почему насекомые в Арктике не замерзаютОбъясняют учёные
Каллаган, арктический эколог из Шеффилдского университета, отмечает, что чисто теоретически насекомые в Арктике замёрзнуть могут. Но они приспособились к низким температурам и выбирают один из двух путей: либо терпят холод, либо избегают замерзания.
Для того чтобы не столкнуться с холодом, большинство насекомых в зимнее время переходят в стадию диапаузы. В это время их развитие приостанавливается. Правда, чаще всего эта стадия наступает, когда насекомое находится в яйце или личинке.
Также некоторые насекомые могут в ответ на холод избавляться от жидкости, которая находится в их теле. Подобные насекомые действительно замерзают на какое-то время, но это не вредит их организму. «Просыпаются» они в конце зимы, когда начинает таять лёд.
Существуют насекомые, которые производят особые соединения. Это, например, природный спирт глицерин, который действует на организм как антифриз. Другими словами, благодаря этим веществам насекомые, живущие в холодных условиях, могут переохлаждаться, но вода в их организме не будет превращаться в лёд.
Кроме того, один из жуков может выживать при температуре ниже -50 градусов по Цельсию. Это происходит при помощи витрификации - процесса, при котором жидкость переходит в стеклообразное состояние.