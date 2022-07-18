Почему насекомые в Арктике не замерзают

Также некоторые насекомые могут в ответ на холод избавляться от жидкости, которая находится в их теле. Подобные насекомые действительно замерзают на какое-то время, но это не вредит их организму. «Просыпаются» они в конце зимы, когда начинает таять лёд.

Существуют насекомые, которые производят особые соединения. Это, например, природный спирт глицерин, который действует на организм как антифриз. Другими словами, благодаря этим веществам насекомые, живущие в холодных условиях, могут переохлаждаться, но вода в их организме не будет превращаться в лёд.

Кроме того, один из жуков может выживать при температуре ниже -50 градусов по Цельсию. Это происходит при помощи витрификации - процесса, при котором жидкость переходит в стеклообразное состояние.