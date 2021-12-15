Почему настоящие пауки не похожи на главного героя фильмов о Человеке-пауке

По словам учёного Рода Кроуфорда, есть множество несоответствий между способностями Человека-паука и настоящими паукообразными. Например, одно из них - «выпрыскивание» шёлка из рук. На самом деле реальные пауки создают шёлк только из прядильных узлов, расположенных в хвостовой части брюшка. Есть и другие особенности.

Сила. Человек-паук способен поднимать предметы, масса которых во много раз превышает его собственную. Пауки умеют поднимать благодаря паутине такую добычу, которая вес гораздо больше них. Однако эти насекомые обладают той же силой, что и другие животные одного с ними размера.