Почему настоящие пауки не похожи на главного героя фильмов о Человеке-пауке

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Почему настоящие пауки не похожи на главного героя фильмов о Человеке-паукеРассказывает специалист по паукам
Как утверждает Род Кроуфорд, арахнолог и куратор музея Берка в Сиэтле, некоторые способности Человека-паука далеки от реальных возможностей пауков. Всего он выделяет пять пунктов.
По словам учёного Рода Кроуфорда, есть множество несоответствий между способностями Человека-паука и настоящими паукообразными. Например, одно из них - «выпрыскивание» шёлка из рук. На самом деле реальные пауки создают шёлк только из прядильных узлов, расположенных в хвостовой части брюшка. Есть и другие особенности.
- Сила. Человек-паук способен поднимать предметы, масса которых во много раз превышает его собственную. Пауки умеют поднимать благодаря паутине такую добычу, которая вес гораздо больше них. Однако эти насекомые обладают той же силой, что и другие животные одного с ними размера.
- Ловкость. Герой фильмов быстро передвигается, в том числе с помощью прыжков. Настоящие пауки тоже могут двигаться с высокой скоростью: есть даже вид, который способен обогнать гепарда. А вот с прыжками у всех по-разному: кто-то способен прыгать хорошо, кто-то - нет, но в любом случае они прыгают не так, как Человек-паук. У пауков нет мышц-разгибателей, то есть нога для прыжка у них вытягивается благодаря повышению кровяного давления.
- Ползание по стенам. Пауки могут передвигаться по стенам и другим подобным поверхностям благодаря когтям, а отдельные виды - благодаря микроскопическим волоскам на кончиках ног, которые зацепляются за гладкую поверхность.
- Паутинная нить. У Человека-паука паутина очень прочная. А что насчёт настоящих пауков? Оказывается, в этом плане у них паутина очень похожа на ту, что описывается в комиксах и фильмах. То есть толщина её - всего несколько микрон, а по прочности она схожа со стальным тросом. Кроме того, пауки действительно спускаются с высоты вниз благодаря собственным нитям, однако их перемещению с лёгкостью может помешать ветер.
- Паучье чутьё. По мнению эксперта, подобной способности у реальных пауков нет. Ориентироваться насекомые могут лишь на обоняние и зрение.
Источник: BBC Science Focus Magazine