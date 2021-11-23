Почему НАТО отказывается принять Украину в свой состав уже 15 лет подряд

Как подчеркнул в одном из интервью генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, для вступления Украины в состав НАТО необходимо согласие всех 30 государств. На данный же момент к общему мнению представители этих стран прийти не могут.

Кто уже сейчас поддерживает Украину в плане вступления в НАТО? Таких стран шесть. Это Турция, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Греция.