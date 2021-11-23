Почему НАТО отказывается принять Украину в свой состав уже 15 лет подряд

Почему НАТО отказывается принять Украину в свой состав уже 15 лет подрядИ какие страны выступают против её вступления
Как подчеркнул в одном из интервью генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, для вступления Украины в состав НАТО необходимо согласие всех 30 государств. На данный же момент к общему мнению представители этих стран прийти не могут.
Кто уже сейчас поддерживает Украину в плане вступления в НАТО? Таких стран шесть. Это Турция, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Греция.
Что же касается тех, кто препятствует вхождению украинской стороны в НАТО, то открыто из них высказываются не все. Известно, что однозначно не поддерживают в этом вопросе такие государства, как Германия, Франция, Венгрия. Причём все три страны настроены на сотрудничество с Россией.
Москва также не раз заявляла о том, что предпримет все необходимые шаги, если Украина всё же станет членом НАТО. Президент России Владимир Путин считает, что оружие альянса может быть применено и в других целях, не только в качестве обороны.