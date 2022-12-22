Почему некоторые части Земли нагреваются медленнее

Обычно специалисты обращают внимание на те регионы планеты, где из-за глобального потепления всё прогревается очень быстро. Например, это Арктика. Известно, что там этот процесс происходит более чем в четыре раза быстрее. Недавно Всемирная метеорологическая организация сообщила, что Европа - это самая быстро нагревающаяся часть континента Евразия.

Однако области, расположенные симметрично по отношению к регионам с глобальным потеплением, нагреваются медленнее. Причём чаще всего - намного медленнее. Связано это с рядом факторов. В основном - с загрязнением воздуха, таянием льдов, озоновой дырой.

Например, восточная часть Антарктиды нагревается гораздо медленнее из-за озоновой дыры. То есть атмосферный слой, который защищает поверхность Земли от вредных ультрафиолетовых лучей, на этой территории истончился. Учёные полагают, что эта дыра, несмотря на все принятые меры, будет существовать в течение нескольких десятилетий и дальше.