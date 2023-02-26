Почему некоторые люди могут поднять только одну бровь, а другую - нет

Почему некоторые люди могут поднять только одну бровь, а другую - нетТаких людей примерно 30-40%
Существуют люди, которые способны поднимать не обе брови сразу, а только одну. С чем может быть это связано?
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У учёных единого мнения по поводу того, почему одни люди способны поднимать лишь одну бровь, нет. Некоторые считают, что это связано с более развитыми мышцами на одной стороне лица, другие - с тем, что одна бровь доминирует, подобно руке. Есть специалисты, которые говорят о роли генетики в этом.
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Кроме того, способность поднимать только одну бровь может быть даже вызвана сочетанием всех трёх перечисленных факторов. Однозначного ответа при этом пока у специалистов по этому поводу нет.
Тем не менее если вы захотите научиться поднимать обе брови, хотя поднимаете только одну, то у вас должно получиться. Вы точно сможете поднимать две брови независимо друг от друга.