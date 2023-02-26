Почему некоторые люди могут поднять только одну бровь, а другую - нет

Кроме того, способность поднимать только одну бровь может быть даже вызвана сочетанием всех трёх перечисленных факторов. Однозначного ответа при этом пока у специалистов по этому поводу нет.

Тем не менее если вы захотите научиться поднимать обе брови, хотя поднимаете только одну, то у вас должно получиться. Вы точно сможете поднимать две брови независимо друг от друга.