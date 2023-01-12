Почему некоторым музыкантам так тяжело уйти со сцены на пенсию

Ответ заключается в мотивации. У многих музыкантов желание выступать идёт изнутри, то есть они выступают в основном потому, что очень сильно хотят создавать музыку. И для таких исполнителей создание музыки - это удовольствие. Отчасти это объясняет то, почему всё же музыкальная индустрия популярна, несмотря на то, что она не всегда даёт стабильность в финансовом плане.

Среди людей, увлекающихся музыкой, зачастую вознаграждение за исполнение (статус, похвала) становятся значительнее, чем финансовая составляющая. То есть музыканты получают возможность самореализоваться, повысить самооценку, вырасти личностно благодаря выступлениям.

Кроме того, для многих музыкантов возможность играть связана с их самоощущением. То есть их самооценка зависит от того, могут ли они работать. Особенно характерно это для певцов.

Музыкантам, которые вышли на пенсию, может быть тяжело найти, куда направить свою энергию, которую раньше они отдавали выступлениям.

Наконец, музыка может отвлечь от повседневных забот. Во время живых выступлений музыканты и слушатели могут даже испытать чувство «коллективного возбуждения», который редко где можно ещё испытать. Добавьте к этому эмоциональный подъём из-за адреналина, который высвобождается во время публичных выступлений, и станет понятно, почему подобное вознаграждение сложно чем-либо заменить на пенсии.