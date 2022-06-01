Почему Нептун и Уран разного цвета

В ходе исследования на основе всей информации, которая была получена с телескопов, эксперты создали единую модель атмосферы. Именно эта модель показала, чем отличается атмосфера Нептуна от атмосферы Урана. Учёные полагают: слой дымки на Уране толще, чем на Нептуне, поэтому Уран кажется светлее. Если же этой дымки не было вообще, то планеты имели бы один и тот же цвет - голубой.

При этом нужно сказать, что Нептун и Уран имеют схожие массы и размеры. То же самое касается состава атмосферы этих космических тел.

Результаты этого исследования были опубликованы в научном издании Journal of Geophysical Research: Planets.