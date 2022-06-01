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Почему Нептун и Уран разного цвета

Учёные нашли ответ на этот вопрос
Планеты Уран и Нептун во многом похожи. Тем не менее цвет у них всё же разный. Специалисты наконец смогли понять, с чем связана такая особенность.
Почему Нептун и Уран разного цвета

Благодаря данным, полученным с телескопа «Хаббл», инфракрасного телескопа NASA и обсерватории Близнецов, удалось выяснить, почему по цвету Уран и Нептун отличаются друг от друга, хотя эти планеты в целом очень похожи. Оказалось, что Уран бледнее, чем Нептун, из-за слишком большой дымки. Причина образования тёмных пятен на этих космических объектах - затемнение второго, то есть более глубокого, слоя облаков.

Почему Нептун и Уран разного цвета

В ходе исследования на основе всей информации, которая была получена с телескопов, эксперты создали единую модель атмосферы. Именно эта модель показала, чем отличается атмосфера Нептуна от атмосферы Урана. Учёные полагают: слой дымки на Уране толще, чем на Нептуне, поэтому Уран кажется светлее. Если же этой дымки не было вообще, то планеты имели бы один и тот же цвет - голубой.

При этом нужно сказать, что Нептун и Уран имеют схожие массы и размеры. То же самое касается состава атмосферы этих космических тел.

Результаты этого исследования были опубликованы в научном издании Journal of Geophysical Research: Planets.

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