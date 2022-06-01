Почему Нептун и Уран разного цвета

Почему Нептун и Уран разного цветаУчёные нашли ответ на этот вопрос
Благодаря данным, полученным с телескопа «Хаббл», инфракрасного телескопа NASA и обсерватории Близнецов, удалось выяснить, почему по цвету Уран и Нептун отличаются друг от друга, хотя эти планеты в целом очень похожи. Оказалось, что Уран бледнее, чем Нептун, из-за слишком большой дымки. Причина образования тёмных пятен на этих космических объектах - затемнение второго, то есть более глубокого, слоя облаков.
В ходе исследования на основе всей информации, которая была получена с телескопов, эксперты создали единую модель атмосферы. Именно эта модель показала, чем отличается атмосфера Нептуна от атмосферы Урана. Учёные полагают: слой дымки на Уране толще, чем на Нептуне, поэтому Уран кажется светлее. Если же этой дымки не было вообще, то планеты имели бы один и тот же цвет - голубой.
При этом нужно сказать, что Нептун и Уран имеют схожие массы и размеры. То же самое касается состава атмосферы этих космических тел.
Результаты этого исследования были опубликованы в научном издании Journal of Geophysical Research: Planets.