Почему ни одна из стран не хранит у себя старые танки

С 1991 года по 2021 год, отмечает автор, число танков у России сократилось с 51 500 единиц до 2 840 единиц (в 18 раз). У США количество танков снизилось с 15 440 единиц до 2 509 единиц. Почему же старые модели танков государства не стали использовать дальше?

Дело здесь заключается не в сроке хранения. Танки в целом довольно легко содержать, при этом они могут прослужить и сто лет, если менять их подсистемы. Это и можно было бы сделать с Т-55 (для российской армии) или М60А3 (для армии США). Однако США отказались от этой модели вообще, а РФ значительно сокращает число танков Т-55.

В чём же тогда причина избавления от старых танков? Есть несколько факторов, способствующих этому.

После окончания холодной войны у США возникла потребность в большом числе танков. Также нужно было, чтобы американские военные силы могли быть быстро при необходимости возвращены назад. Поэтому требовалось, чтобы военная техника легко перемещалась: для этого многие пехотные подразделения обменяли бронированные автомобили на Humvee. Помогло это и сократить количество топлива, которое нужно для перемещения.