Почему ни одна страна не покупает современные китайские истребители

По словам эксперта, за последние несколько лет Китаю удалось добиться значительного прогресса в авиакосмическом производстве. Сейчас страна обладает даже малозаметными истребителями. Однако при этом Китай за тот же период не смог продать почти ни одного такого истребителя. В чём причина?

Ранее, когда между СССР и Китаем отношения были напряжённые, китайские копии советских самолётов продавали за границу. Например, J-5 был сконструирован по лицензии МиГ-17 и применялся во многих странах (Вьетнам, Албания, Бангладеш, Шри-Ланка и пр.). Существовал также J-6 (копия МиГ-19), но использовали его уже в большем количестве государств. Добавились в список стран , например, Иран, Ирак, Египет. Затем появился Q-5 - штурмовик, который был произведён в результате изменения J-6. Самым продаваемым китайским самолётом сейчас считается J-7 (создан на основе МиГ-21).

Тогда почему автор утверждает, что никто на самом деле не хочет покупать истребители китайского производства? Приобретают модели самолётов одни и те же страны, причём модели это устаревшие. Так, именно по этой причине Китаю не удалось продать за пределами страны J-8, JH-7, J-10, J-10CE, FC-31. Даже доработанные версии истребителей не пользовались и не пользуются спросом.