Почему ни одна страна не покупает современные китайские истребители

Почему ни одна страна не покупает современные китайские истребителиОбъяснили на YouTube-канале Binkov's Battlegrounds
По словам эксперта, за последние несколько лет Китаю удалось добиться значительного прогресса в авиакосмическом производстве. Сейчас страна обладает даже малозаметными истребителями. Однако при этом Китай за тот же период не смог продать почти ни одного такого истребителя. В чём причина?
Ранее, когда между СССР и Китаем отношения были напряжённые, китайские копии советских самолётов продавали за границу. Например, J-5 был сконструирован по лицензии МиГ-17 и применялся во многих странах (Вьетнам, Албания, Бангладеш, Шри-Ланка и пр.). Существовал также J-6 (копия МиГ-19), но использовали его уже в большем количестве государств. Добавились в список стран , например, Иран, Ирак, Египет. Затем появился Q-5 - штурмовик, который был произведён в результате изменения J-6. Самым продаваемым китайским самолётом сейчас считается J-7 (создан на основе МиГ-21).
Тогда почему автор утверждает, что никто на самом деле не хочет покупать истребители китайского производства? Приобретают модели самолётов одни и те же страны, причём модели это устаревшие. Так, именно по этой причине Китаю не удалось продать за пределами страны J-8, JH-7, J-10, J-10CE, FC-31. Даже доработанные версии истребителей не пользовались и не пользуются спросом.
Есть один-единственный истребитель, который всё же продаётся. Это FC-1 (или JF-17). Создана модель была по просьбе Пакистана о разработке истребителя. В список постоянных покупателей в итоге добавились Аргентина, Малайзия, Марокко, Катар, Кувейт, Венесуэла. Но больше ни одна страна мира не купила этот самолёт.
Одна из причин этого - необходимость предоставления Россией разрешения на продажу за границу. Всё дело в том, что в истребителе устанавливается двигатель российского производства.
Сейчас с продажей китайских истребителей за границу могут возникнуть сложности ещё и из-за напряжённых отношений между Китаем и США. Штаты пытаются оказать влияние на другие государства и склонить их на свою сторону, а не на сторону КНР.
Правда, всё же у J10, которые будут оснащены китайскими двигателями, ситуация с продажами может быть получше. Как и у JF-17. Но постоянные покупатели (многие из них) приобрели китайские самолёты примерно 10 лет назад, то есть им заменять эти модели пока что не нужно. А некоторые из таких покупателей сейчас сотрудничают по большей части с другими странами (Египет - с Францией, Россией).
Есть проблема и с обучением лётчиков при переходе на китайские истребители. Они привыкли действовать по определённому сценарию, а к новой модели придётся привыкать, возможно, разрабатывать новый план действий, проводить новые учения и т.п.