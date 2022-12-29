Почему ночью лучше всего пользоваться фонарями с красным светом

Зрению человека для того, чтобы адаптироваться к темноте, требуется 5-30 минут. Точнее, за это время чувствительность глаз увеличится примерно на 50 %. А вот для полной адаптации нужно больше 90 минут. И это много. Некоторым просто нельзя ждать так долго, поэтому они берут фонари с красным светом.

Каждый источник света имеет определённую длину световой волны. При использовании красного света за счёт его длины волны человек точно не будет ослеплён. А ещё если отключить красный свет, то глаза уже не будут вновь привыкать к темноте. По этой причине военные, учёные и представители других профессий пользуются фонарями с таким светом.