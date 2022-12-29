Почему ночью лучше всего пользоваться фонарями с красным светом

Почему ночью лучше всего пользоваться фонарями с красным светомИ что делать, если у вашего фонаря такого света нет
В фильмах, да и в реальной жизни тоже, сотрудники правоохранительных органов, туристы, астрономы пользуются фонарями с красным светом. Но почему же именно с красным? Неужели лишь из-за того, что он самый заметный?
Фото: iXBT.com
Зрению человека для того, чтобы адаптироваться к темноте, требуется 5-30 минут. Точнее, за это время чувствительность глаз увеличится примерно на 50 %. А вот для полной адаптации нужно больше 90 минут. И это много. Некоторым просто нельзя ждать так долго, поэтому они берут фонари с красным светом.
Каждый источник света имеет определённую длину световой волны. При использовании красного света за счёт его длины волны человек точно не будет ослеплён. А ещё если отключить красный свет, то глаза уже не будут вновь привыкать к темноте. По этой причине военные, учёные и представители других профессий пользуются фонарями с таким светом.
И это не все преимущества красного света. Он также не воспринимается насекомыми и другими животными, и его энергопотребление ниже, чем у фонарика с синим светом.
Если у вашего фонаря красного света нет, то существует несколько вариантов решения данной проблемы. Первый - приобрести светофильтры красного света (если они вообще есть конкретно для вашего фонаря), второй - сделать их самостоятельно либо адаптировать похожий по размерам светофильтр.