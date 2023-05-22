Наука и технологии
19:47, 22 мая 2023
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Почему облака на небе разной формы: вот что говорит наука

Наверняка вы уже задавались этим вопросом

При взгляде на небо многие из нас видят в облаках определённые фигуры. Но как объяснить такое разнообразие форм облаков?

В воздухе в виде водяного пара всегда присутствует влага. Но когда эта влага превращается в капли жидкости или в твёрдые частицы льда, эти частицы рассеивают свет и становятся видимыми в виде облаков.

Форма облака определяется несколькими факторами. Это температура, плотность и движение воздуха. Различия в температуре придают облакам чёткую форму и чёткие края.

Почему облака на небе разной формы: вот что говорит наука
Getty images

Двух одинаковых облаков не бывает. Но их всё же можно разделить на определённые категории. Облака бывают кучевыми - пухлыми, похожими на вату. Они образуются низко в атмосфере. Также они могут подняться выше и превратиться в кучево-дождевые облака. Они представляют собой большие и тёмные облака, которые часто сопровождаются грозами.

Слоистые облака формируются в виде широких слоев, когда поднимается большая область воздуха. Перистые облака - очень тонкие, и они образуются на больших высотах из кристаллов льда.

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