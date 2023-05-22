Почему облака на небе разной формы: вот что говорит наука

В воздухе в виде водяного пара всегда присутствует влага. Но когда эта влага превращается в капли жидкости или в твёрдые частицы льда, эти частицы рассеивают свет и становятся видимыми в виде облаков.

Форма облака определяется несколькими факторами. Это температура, плотность и движение воздуха. Различия в температуре придают облакам чёткую форму и чёткие края.