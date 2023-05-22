Почему облака на небе разной формы: вот что говорит наука

Почему облака на небе разной формы: вот что говорит наукаНаверняка вы уже задавались этим вопросом
При взгляде на небо многие из нас видят в облаках определённые фигуры. Но как объяснить такое разнообразие форм облаков?
В воздухе в виде водяного пара всегда присутствует влага. Но когда эта влага превращается в капли жидкости или в твёрдые частицы льда, эти частицы рассеивают свет и становятся видимыми в виде облаков.
Форма облака определяется несколькими факторами. Это температура, плотность и движение воздуха. Различия в температуре придают облакам чёткую форму и чёткие края.
Двух одинаковых облаков не бывает. Но их всё же можно разделить на определённые категории. Облака бывают кучевыми - пухлыми, похожими на вату. Они образуются низко в атмосфере. Также они могут подняться выше и превратиться в кучево-дождевые облака. Они представляют собой большие и тёмные облака, которые часто сопровождаются грозами.
Слоистые облака формируются в виде широких слоев, когда поднимается большая область воздуха. Перистые облака - очень тонкие, и они образуются на больших высотах из кристаллов льда.