Почему обычные батарейки нельзя заряжать так же, как аккумуляторы

Но почему же подобные батарейки нельзя перезаряжать? Дело в том, что они сами по себе теряют в весе. То есть у них меняется и состав, и качество изготовления, и долговечность. Из-за химической реакции, происходящей во время работы, разрушается строение батарейки, а электролит, который находится внутри и может при работе выйти наружу, может повредить электронику, одежду, является ядовитым. Из-за него даже бывают химические ожоги.

Вообще повторный заряд простых батареек невозможен из-за того, что их элементы разрушаются при работе и уже не восстанавливаются. У аккумуляторов же химический состав подобран такой, что он может путём перезарядки восстановить их первоначальное состояние.