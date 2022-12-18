Почему обычные батарейки нельзя заряжать так же, как аккумуляторы

Почему обычные батарейки нельзя заряжать так же, как аккумуляторыВедь внешне они очень похожи
Одноразовые батарейки приходится менять довольно часто, а вот зарядить снова их невозможно. Но почему так происходит, если выглядят они примерно так же, как аккумуляторы?
Фото: SmartGreen Post
Строение батареек, по словам пользователя iXBT.com, примерно одинаковое у всех моделей. Состоит среднестатистическая батарейка из специального корпуса («катода») и графитовой палочки («анода»). Между катодом и анодом находится наполнение из электролита. После запуска батарейки образуется за счёт химической реакции электрический ток. Срок службы обычных батареек мал, особенно это заметно по солевым.
Но почему же подобные батарейки нельзя перезаряжать? Дело в том, что они сами по себе теряют в весе. То есть у них меняется и состав, и качество изготовления, и долговечность. Из-за химической реакции, происходящей во время работы, разрушается строение батарейки, а электролит, который находится внутри и может при работе выйти наружу, может повредить электронику, одежду, является ядовитым. Из-за него даже бывают химические ожоги.
Вообще повторный заряд простых батареек невозможен из-за того, что их элементы разрушаются при работе и уже не восстанавливаются. У аккумуляторов же химический состав подобран такой, что он может путём перезарядки восстановить их первоначальное состояние.