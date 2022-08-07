Почему океаны такие солёные, если в них впадают пресноводные реки

С древних времён люди придумывали разные объяснения тому, почему в океане так много соли. Современные учёные считают, что дело в сочетании нескольких факторов. Это приток соли из рек и гидротермальные источники.

По поводу соли в реках нужно сказать, что на самом деле её химический состав в реках и в морях сильно отличается. Для речной воды характерны карбонаты, тогда как для морской - хлориды.