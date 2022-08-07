Почему океаны такие солёные, если в них впадают пресноводные реки

Почему океаны такие солёные, если в них впадают пресноводные рекиЭтому есть простое объяснение
С древних времён люди придумывали разные объяснения тому, почему в океане так много соли. Современные учёные считают, что дело в сочетании нескольких факторов. Это приток соли из рек и гидротермальные источники.
По поводу соли в реках нужно сказать, что на самом деле её химический состав в реках и в морях сильно отличается. Для речной воды характерны карбонаты, тогда как для морской - хлориды.
Впервые учёные начали изучать гидротермальные источники в 1979 году. Это исследование проводилось в рамках программы RISE. Специалисты обнаружили, что вода из океана проникает вглубь коры Земли и обогащается химическими соединениями, в том числе хлоридами. Этот раствор нагревается до 350 градусов про Цельсию и извергается обратно в океан. Таким образом создаются гидротермальные источники, или black smokers («чёрные курильщики»).