Почему от чёрных дыр когда-то зависело будущее космоса

Почему от чёрных дыр когда-то зависело будущее космосаОбъясняет эксперт
О чёрных дырах слышали многие. Но на самом деле они так сильно повлияли на развитие Вселенной, что без них не было бы никаких космических объектов. Существует один из видов чёрных дыр, который всё ещё не исследован в полной мере. Это «первичные», или «изначальные» чёрные дыры.
По словам аспиранта Женевского университета в Швейцарии Габриэле Франчолини, первичных чёрных дыр может существовать больше, чем считалось ранее. Возможно, какие-то из них расположены на краю Солнечной системы.
В качестве же доказательства существования первичных чёрных дыр выступают гравитационные волны. Сейчас учёные думают, что возникают такие волны в результате столкновений между объектами, такими как обычные черные дыры и нейтронные звёзды. Правда, данных о первичных чёрных дырах пока что недостаточно. Собрать новую информацию позволят детекторы гравитационных волн.