Почему от чёрных дыр когда-то зависело будущее космоса

По словам аспиранта Женевского университета в Швейцарии Габриэле Франчолини, первичных чёрных дыр может существовать больше, чем считалось ранее. Возможно, какие-то из них расположены на краю Солнечной системы.

В качестве же доказательства существования первичных чёрных дыр выступают гравитационные волны. Сейчас учёные думают, что возникают такие волны в результате столкновений между объектами, такими как обычные черные дыры и нейтронные звёзды. Правда, данных о первичных чёрных дырах пока что недостаточно. Собрать новую информацию позволят детекторы гравитационных волн.