Почему пассажирские авиалайнеры летают с максимальной скоростью 950 км/ч, а не выше

Помимо этого, нужно понимать, что более высокая скорость означает и большие затраты на топливо. Чтобы покрыть эти расходы, придётся повышать цены на билеты. В результате, скорее всего, между подобными рейсами и обычными люди будут выбирать вторые.

Есть несколько примеров пассажирских авиалайнеров, которые когда-то могли летать со скоростью, превышающей скорость звука. Но через какое-то время использовать их перестали. Это «Конкорд» и «Ту-144».

Если сравнивать «Конкорд» с «Боингом 747», то второй будет однозначно выигрывать в плане расходов на эксплуатацию. Несмотря на то что расстояние от Лондона до Нью-Йорка «Конкорд» преодолевал всего за 3 часа 20 минут (у современных пассажирских самолётов уходит на это 8 часов), в него помещалось максимум 108-144 пассажира (в «Боинг» - 366-452 человека).

Что касается «Ту-144», то на него по сравнению с дозвуковым «Ту-154» билеты стоили очень дорого - 83 рубля 70 копеек (на дозвуковую модель - 62 рубля; при этом средняя зарплата в те времена равнялась 160 рублям). В результате со временем никто просто не стал покупать билеты на этот рейс и его закрыли.