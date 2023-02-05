Почему пчёлы не становятся липкими, когда делают мёд

Но если соты повреждены и мёд из них вытекает, то пчёлы могут из-за него стать липкими или даже застрять где-нибудь. По словам эксперта по пчёлам профессора Дэйва Гоулсона из Университета Сассекса, подобное случается нечасто. Скорее всего, пчёлы просто очень осторожно обращаются с мёдом и тщательно избавляются от его липких остатков.