Почему пчёлы не становятся липкими, когда делают мёд

10:20, 05 февраля 2023
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Почему пчёлы не становятся липкими, когда делают мёдИли всё-таки это возможно?
Мёд становится липким и вязким из-за того, что водородные связи в воде и сахаре соединяются вместе. А, как известно, мёд представляет собой смесь воды и сахара.
Фото: Live Science
Хранится мёд у пчёл в сотовых ячейках. Эти ячейки остаются запечатанными воском до тех пор, пока жидкость (то есть мёд) не понадобится для кормления личинок или для того, чтобы помочь взрослым пчёлам пережить зиму.
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Но если соты повреждены и мёд из них вытекает, то пчёлы могут из-за него стать липкими или даже застрять где-нибудь. По словам эксперта по пчёлам профессора Дэйва Гоулсона из Университета Сассекса, подобное случается нечасто. Скорее всего, пчёлы просто очень осторожно обращаются с мёдом и тщательно избавляются от его липких остатков.
Источник:BBC Science Focus
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: