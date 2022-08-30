Почему перестали производить сверхзвуковые пассажирские авиалайнеры, если летать на них можно быстрее

Вторая причина, почему прекратили производство сверхзвуковых авиалайнеров, - недостаток комфорта и экономичности. Дело в том, что таким самолётам на 100 км требовалось на 13-14 л топлива больше, чем обычным. По это причине и билеты стоили на подобные лайнеры дороже. Кроме того, полёт было сложно назвать комфортным, так как двигатели у них были очень шумными.

Были у сверхзвуковых моделей и другие проблемы. Например, из-за изменения аэродинамической конструкции во время полёта лайнеры требовали больших эксплуатационных расходов, частого технического обслуживания. Кроме того, оболочка самолёта в процессе полёта сильно нагревалась, поэтому алюминий быстрее утрачивал свои свойства.

В результате стоимость билетов на сверхзвуковые самолёты не могла покрыть даже малую часть расходов на эксплуатацию. В сочетании с другими факторами это привело к тому, что авиакомпании решили перейти на обычные самолёты, так как они могли дать больше прибыли при меньшем числе рисков.