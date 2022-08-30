Почему перестали производить сверхзвуковые пассажирские авиалайнеры, если летать на них можно быстрее

Почему перестали производить сверхзвуковые пассажирские авиалайнеры, если летать на них можно быстрееНа это есть ряд причин
Последний полёт Ту-144 состоялся в 1978 году, а Конкорда - в 2003 году. Больше пассажирские авиалайнеры не создавались. И этому есть несколько объяснений.
Первое - небольшая дальность полёта. Равнялась она у сверхзвуковых моделей 6-7 тыс. км, а скорость при этом - 2200-2300 км/ч. То есть летать они могли только между какими-то крупными центрами, которые находились не дальше 6-7 км друг от друга. В то же время Boeing 747-100 обладал дальностью полёта в 9800 км при скорости 955 км/ч, а Ил-86 - 3-5 тыс. км при скорости 900 км/ч. С точки зрения стабильности расходов и эксплуатации упомянутые выше модели тоже превосходили сверхзвуковые.
Вторая причина, почему прекратили производство сверхзвуковых авиалайнеров, - недостаток комфорта и экономичности. Дело в том, что таким самолётам на 100 км требовалось на 13-14 л топлива больше, чем обычным. По это причине и билеты стоили на подобные лайнеры дороже. Кроме того, полёт было сложно назвать комфортным, так как двигатели у них были очень шумными.
Были у сверхзвуковых моделей и другие проблемы. Например, из-за изменения аэродинамической конструкции во время полёта лайнеры требовали больших эксплуатационных расходов, частого технического обслуживания. Кроме того, оболочка самолёта в процессе полёта сильно нагревалась, поэтому алюминий быстрее утрачивал свои свойства.
В результате стоимость билетов на сверхзвуковые самолёты не могла покрыть даже малую часть расходов на эксплуатацию. В сочетании с другими факторами это привело к тому, что авиакомпании решили перейти на обычные самолёты, так как они могли дать больше прибыли при меньшем числе рисков.