Почему пластик не разлагается, хотя он создаётся из природных компонентов

Яэль Водовоц, профессор пищевых наук и технологий из Университета штата Огайо, рассказала, в чём причина того, что пластик не способен разлагаться.

Изготавливается пластмасса из нефти и газа. Нефть при этом считается ископаемым топливом. Это значит, что состоит она из остатков старых живых организмов: бактерий, водорослей, растений. Все они находились когда-то глубоко под землёй, а спустя миллионы лет превратились в топливо.

Также в нефти много пропилена. Для создания пластика используют пропилен и катализатор (то есть вещество, которое ускоряет химические реакции). В результате молекулы пропилена начинают сцепляться друг с другом. Одна такая цепь, содержащая множество молекул, называется полимером.

Если какой-то биоразлагаемый материал (к примеру, картонная коробка), то микроорганизмы переваривают полимеры, которые находятся в этом материале. Осуществляется это при помощи специальных ферментов.