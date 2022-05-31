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Почему пластик не разлагается, хотя он создаётся из природных компонентов

Объясняет профессор университета
Пластик производится из газа и нефти, причём все эти компоненты получают из растений. Так почему же пластик не может разлагаться?
Почему пластик не разлагается, хотя он создаётся из природных компонентов

Яэль Водовоц, профессор пищевых наук и технологий из Университета штата Огайо, рассказала, в чём причина того, что пластик не способен разлагаться.

Изготавливается пластмасса из нефти и газа. Нефть при этом считается ископаемым топливом. Это значит, что состоит она из остатков старых живых организмов: бактерий, водорослей, растений. Все они находились когда-то глубоко под землёй, а спустя миллионы лет превратились в топливо.

Также в нефти много пропилена. Для создания пластика используют пропилен и катализатор (то есть вещество, которое ускоряет химические реакции). В результате молекулы пропилена начинают сцепляться друг с другом. Одна такая цепь, содержащая множество молекул, называется полимером.

Если какой-то биоразлагаемый материал (к примеру, картонная коробка), то микроорганизмы переваривают полимеры, которые находятся в этом материале. Осуществляется это при помощи специальных ферментов.

Почему пластик не разлагается, хотя он создаётся из природных компонентов

Проблема заключается в том, что полимеров, подобных пропилену, в природе мало. Поэтому микроорганизмы, расщепляющие материалы, просто не могут распознать связи, удерживающие эти полимеры вместе.

По этой же причине чисто теоретически полимеры в пластике могут разрушиться только спустя сотни тысяч лет. Но за это время пластиковые предметы уже могут выделить вредные вещества воду, почву. Также пластик распадается на крошечные кусочки, которые рыбы, птицы и другие животные поедают.

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