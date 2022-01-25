Почему пластиковая посуда медленнее высыхает после мытья, чем стеклянная

Почему пластиковая посуда медленнее высыхает после мытья, чем стекляннаяОбъясняет издание BBC Science Focus Magazine
Посудомоечная машина очищает предметы при температуре до 68°C. В конце процесса мытья посуда остывает благодаря испарению воды. При этом пластиковые кружки и тарелки остывают быстрее, поскольку имеют меньшую «тепловую массу».
В целом пластик более тонкий, чем стекло. Вообще этот материал имеет меньшую плотность, поэтому и его молекулы при высокой температуре удерживают меньше тепловой энергии. Когда вода с поверхности пластмассовой посуды начинает испаряться, она быстро охлаждает пластик, а это замедляет скорость испарения жидкости.
Стеклянные, металлические тарелки, кружки и другие предметы дольше сохраняют тепло. Поэтому такая посуда остаётся тёплой даже после испарения с неё воды. Что же касается пластиковых контейнеров, то в них тепло распространяется медленнее, поэтому после мытья в машине на подобных предметах видны капельки воды.