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Почему пластиковая посуда медленнее высыхает после мытья, чем стеклянная

Объясняет издание BBC Science Focus Magazine
После мытья в посудомоечной машине пластмассовые предметы остаются всё ещё влажными, а вот стеклянные - сухими. О том, почему так происходит, - в статье.
Почему пластиковая посуда медленнее высыхает после мытья, чем стеклянная

Посудомоечная машина очищает предметы при температуре до 68°C. В конце процесса мытья посуда остывает благодаря испарению воды. При этом пластиковые кружки и тарелки остывают быстрее, поскольку имеют меньшую «тепловую массу».

В целом пластик более тонкий, чем стекло. Вообще этот материал имеет меньшую плотность, поэтому и его молекулы при высокой температуре удерживают меньше тепловой энергии. Когда вода с поверхности пластмассовой посуды начинает испаряться, она быстро охлаждает пластик, а это замедляет скорость испарения жидкости.

Почему пластиковая посуда медленнее высыхает после мытья, чем стеклянная

Стеклянные, металлические тарелки, кружки и другие предметы дольше сохраняют тепло. Поэтому такая посуда остаётся тёплой даже после испарения с неё воды. Что же касается пластиковых контейнеров, то в них тепло распространяется медленнее, поэтому после мытья в машине на подобных предметах видны капельки воды.

Источник: BBC Science Focus Magazine
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