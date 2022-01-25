Почему пластиковая посуда медленнее высыхает после мытья, чем стеклянная

Посудомоечная машина очищает предметы при температуре до 68°C. В конце процесса мытья посуда остывает благодаря испарению воды. При этом пластиковые кружки и тарелки остывают быстрее, поскольку имеют меньшую «тепловую массу».

В целом пластик более тонкий, чем стекло. Вообще этот материал имеет меньшую плотность, поэтому и его молекулы при высокой температуре удерживают меньше тепловой энергии. Когда вода с поверхности пластмассовой посуды начинает испаряться, она быстро охлаждает пластик, а это замедляет скорость испарения жидкости.