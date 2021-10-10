Почему поддельные видео со знаменитостями нужно запрещать

По мнению Мартина Форда, технологии глубокого обучения, в том числе генеративно-состязательные сети (GAN), могут быть действительно опасны. С помощью них создаются реалистичные картинки, видео, записи голосов людей. Накануне выборов видеоролик с наложенным лицом политика может снизить рейтинг этого кандидата, более того, автор уверен, что реалистичный дипфейк (фото или видео, созданное ИИ с помощью подмены лица одного человека лицом другого) способен даже "изменить ход истории". И если для злоумышленников это просто "находка", то для судебной системы - проблема. Если не будет существовать действительно надёжного средства отличить реальный контент от поддельного, то ничего нельзя будет доказать. Сейчас уже идёт работа над программой, которая поможет решить эту проблему.

В будущем, вероятнее всего, гаджеты будут оснащаться специальными цифровыми подписями (подобная технология есть у стартапа Truepic). Только так можно будет отличить реальные фотографии от "липовых". Кроме того, вполне возможно, что через какое-то время подделка станет как две капли воды похожей на оригинал. Тогда, утверждает автор, возникнет новая реальность, в которой вся информация вокруг может быть иллюзией. И под угрозой могут оказаться социальная структура, общественный порядок, экономика.

Создавая новые ИИ-технологии, продолжает Форд, надо учитывать все возможные риски. Для этого он предлагает придумать какую-либо технологию либо разработать законодательную базу. Но в любом случае, заключает автор, предпринимать меры необходимо сейчас.