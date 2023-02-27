Почему подковы нужны только лошадям, а остальным животным – нет

Чаще всего подковы делают из мягкой низкоуглеродистой стали. Подогнать при этом их можно и горячем, и в холодном состоянии. Прикрепляют к копытам подковы гвоздями, но животному при этом совсем не больно, так как в той части копыта нет нервных окончаний. А ещё есть подковы, изготавливаемые из синтетических материалов. Такие варианты застёгивают на ремешок либо приклеивают к копыту.

Подковы служат для того, чтобы увеличить прочность лошадиных копыт. В копыте есть часть, которую повредить очень легко, из-за чего у лошади может развиться воспаление, хромота, а затем - искривление суставов и позвоночника. Кроме того, копыто изнашивается, когда лошадь бегает или ходит. За счёт подковы можно уменьшить этот эффект и сохранить здоровье копыт.