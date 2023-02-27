Почему подковы нужны только лошадям, а остальным животным – нет

Почему подковы нужны только лошадям, а остальным животным – нетЕсть простое объяснение этого
Наверняка вы слышали, как цокают подковами лошади, когда проходят мимо. Но для чего эти подковы вообще нужны?
Фото: Helpful Horse Hints
Чаще всего подковы делают из мягкой низкоуглеродистой стали. Подогнать при этом их можно и горячем, и в холодном состоянии. Прикрепляют к копытам подковы гвоздями, но животному при этом совсем не больно, так как в той части копыта нет нервных окончаний. А ещё есть подковы, изготавливаемые из синтетических материалов. Такие варианты застёгивают на ремешок либо приклеивают к копыту.
Подковы служат для того, чтобы увеличить прочность лошадиных копыт. В копыте есть часть, которую повредить очень легко, из-за чего у лошади может развиться воспаление, хромота, а затем - искривление суставов и позвоночника. Кроме того, копыто изнашивается, когда лошадь бегает или ходит. За счёт подковы можно уменьшить этот эффект и сохранить здоровье копыт.
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Также подковы улучшают устойчивость лошади. Происходит это благодаря хорошему сцеплению с грунтом. Существуют даже ортопедические подковы и подковы с шипами.
У лошадей, которые участвуют в спортивных соревнованиях или работают в поле с плугом, нагрузка на копыта гораздо сильнее. А в дикой природе ничего этого нет, поэтому и подковы другим животным не нужны. Им хватает прочности копыт, которая дана от природы. Хотя есть и исключение: это крупный рогатый скот. Если у него возникнут проблемы с копытами, то ему устанавливают ортопедические подковы.