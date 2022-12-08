Почему подводные лодки делают именно чёрного цвета

10:19, 08 декабря 2022
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Почему подводные лодки делают именно чёрного цветаЕсть несколько объяснений
Наверняка вы замечали, что подводные лодки окрашивают в чёрный цвет. Но почему в этот, а не в какие-либо другие?
Фото: SP's Naval Forces
Существует несколько причин, почему подводные лодки - именно чёрного цвета.
- Отражение света. Известно, что чёрный цвет по сравнению со всеми остальными цветами отражает меньше всего света. Поэтому под водой чёрные подводные лодки остаются практически незаметными.
- Безэховые плитки. Также на подводных лодках устанавливаются безэховые панели, благодаря которым судно не могут обнаружить гидролокаторы. Сами панели содержат резину, а она, как известно, чёрного цвета.
Все перечисленные факторы и делают подлодки максимально скрытными.