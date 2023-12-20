Почему птицы начинают петь именно ранним утром

Пение нужно птицам сразу по нескольким причинам. Во-первых, таким образом самки привлекают самок. Во-вторых, при помощи пения птицы защищают свою территорию и соревнуются с другими.

Но почему начинают петь птицы именно по утрам? Дело в том, что просыпаются они рано, в темноте. В это время ничего ещё не видно, поэтому они коротают утренние часы с пользой — упражняются в пении.