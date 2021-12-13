Почему разговор по видеосвязи утомляет сильнее, чем личное общение

Автор статьи отмечает, что во время пандемии она стала ощущать сильную опустошённость после разговоров по видеосвязи. Причём это ощущение сохранялось даже тогда, когда она общалась с кем-то не по работе, а чтобы просто приятно провести время, отдохнуть. Есть ряд факторов, которые способствуют возникновению утомления после Zoom-конференций: это интенсивный и слегка смещённый зрительный контакт с собеседником, необходимость нахождения перед камерой, ограниченность движений тела, отсутствие невербальной коммуникации. Однако Джули Боланд хотела выяснить, почему всё же по сравнению с личным общением виртуальное заставляет уставать сильнее.

Для того чтобы выяснить причину сильного утомления после онлайн-разговоров, специалист провела два эксперимента. Первый продемонстрировал, что время ответа на вопросы, предполагающие выбор между «Да» и «Нет», более чем в три раза увеличивалось, когда эти вопросы задавались через Zoom. В ходе второго эксперимента оказалось, что естественный ритм разговора из-за программ типа Zoom нарушается и в итоге человек дольше разговаривает и реже даёт возможность собеседнику высказаться.