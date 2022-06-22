Почему самая большая в мире акула мегалодон вымерла

Профессор биологии Международного университета Флориды и исполнительный декан Колледжа искусств, наук и образования Майкл Хайтхаус отмечает, что Otodus megalodon, или просто мегалодон, считается самой большой акулой в истории человечества. Этот хищник мог легко раздавить своими челюстями кита.

Учёные считают, что взрослый мегалодон весил более 50 тысяч килограммов, а его длина составляла 15-18 метров. То есть весила такая акула как один железнодорожный вагон.

Челюсти были у хищника 3 метра в ширину, зубы - до 17,8 сантиметра в длину, а сила укуса - 2800 килограммов на квадратный сантиметр.