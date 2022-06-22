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Почему самая большая в мире акула мегалодон вымерла

Объясняет биолог
Пять миллионов лет назад акула мегалодон была одним из самых опасных хищников. Но она не дожила до наших дней. Почему так произошло?
Почему самая большая в мире акула мегалодон вымерла

Профессор биологии Международного университета Флориды и исполнительный декан Колледжа искусств, наук и образования Майкл Хайтхаус отмечает, что Otodus megalodon, или просто мегалодон, считается самой большой акулой в истории человечества. Этот хищник мог легко раздавить своими челюстями кита.

Учёные считают, что взрослый мегалодон весил более 50 тысяч килограммов, а его длина составляла 15-18 метров. То есть весила такая акула как один железнодорожный вагон.

Челюсти были у хищника 3 метра в ширину, зубы - до 17,8 сантиметра в длину, а сила укуса - 2800 килограммов на квадратный сантиметр.

Почему самая большая в мире акула мегалодон вымерла

Вымерли эти хищники примерно 3,5 миллионов лет назад. Специалисты считают, что к этому привело сразу несколько факторов.

Первый - резкое изменение климата. Дело в том, что в это время температура воды понизилась, поэтому площадь обитания акул тоже уменьшилась.

Второй фактор - вымирание видов животных, на которых охотился мегалодон.

К тому же некоторые рыбы ели ту же пищу, что и эти акулы. Например, большие белые акулы и косатки. То есть у мегалодонов были конкуренты.

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