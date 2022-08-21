Почему самолёты летают только на высоте около 10 км, а не выше или ниже

Почему самолёты летают только на высоте около 10 км, а не выше или нижеПравда, речь идёт только о пассажирских лайнерах
Военные самолёты способны подниматься на высоту до 20-30 км, а пассажирские так сделать не могут. Связано это с тем, что последние вынуждены считаться с экономической эффективностью и обеспечивать как можно более безопасный полёт.
Почему же всё-таки высота, на которую поднимается пассажирский самолёт, составляет 9-12 км? Дело в том, что если летать ниже, то это будет невыгодно в плане расхода топлива. Не получится на такой высоте сэкономить на керосине, так как лобовое сопротивление будет высоким. Вторая причина - это риск столкновения лайнера с птицами, беспилотниками, вертолётами, турбовинтовыми самолётами малой авиации. Также в случае, если один из двигателей перестанет работать, с высоты 10 км самолёт сможет спланировать на расстояние до 150-200 км. Третья причина - возможность попадания в грозовые тучи, большая турбулентность.
Когда самолёты поднимаются на высоту 15 км, то плотность воздуха там выше, но при этом сильно снижается подъёмная сила. Чтобы это исправить, авиалайнеры вынуждены были бы летать с гораздо большей скоростью и преодолевать ещё и звуковой барьер. На последнее они вообще не рассчитаны.
Вообще на высоте 15-18 км могли летать сверхзвуковые Конкорд и Ту-144. Однако содержать их было очень дорого. Кроме того, в 2000 году билет на Конкорд на рейс из Нью-Йорка в Лондон обходился в примерно 10 тысяч долларов (это как сегодня около 17 тысяч долларов).