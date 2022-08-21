Почему самолёты летают только на высоте около 10 км, а не выше или ниже

Военные самолёты способны подниматься на высоту до 20-30 км, а пассажирские так сделать не могут. Связано это с тем, что последние вынуждены считаться с экономической эффективностью и обеспечивать как можно более безопасный полёт.

Почему же всё-таки высота, на которую поднимается пассажирский самолёт, составляет 9-12 км? Дело в том, что если летать ниже, то это будет невыгодно в плане расхода топлива. Не получится на такой высоте сэкономить на керосине, так как лобовое сопротивление будет высоким. Вторая причина - это риск столкновения лайнера с птицами, беспилотниками, вертолётами, турбовинтовыми самолётами малой авиации. Также в случае, если один из двигателей перестанет работать, с высоты 10 км самолёт сможет спланировать на расстояние до 150-200 км. Третья причина - возможность попадания в грозовые тучи, большая турбулентность.