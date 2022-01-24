Почему сегодня всё ещё нет достойной замены ЭЛТ-мониторам

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Почему сегодня всё ещё нет достойной замены ЭЛТ-мониторамОбъяснил пользователь портала iXBT.com
ЭЛТ-мониторы, как и современные OLED и LCD, имеют свои преимущества и недостатки. При этом на сегодняшний день всё ещё не удалось создать такие устройства, которые бы заменили подобные мониторы. Об этом подробнее - в статье.
Автор перечислил несколько недостатков и достоинств старых ЭЛТ-мониторов (или CRT-мониторов). На самом деле последние были не так плохи, если говорить о запуске игр. Прежде всего, они могли с лёгкостью обеспечивать высокую кадровую частоту. Но это лишь одна из причин, почему сейчас нет устройства, способного заменить ЭЛТ-мониторы. О других - ниже.
Итак, какие же главные плюсы ЭЛТ-мониторов и ТВ?
- Отсутствие «нативного» разрешения. Конкретно для старых игр ЭЛТ-монитор подходил идеально, поскольку отличались такие игры низким разрешением картинки. А вот при запуске старых проектов на современных мониторах качество изображения сильно страдает. Кроме того, ЭЛТ даёт возможность изменять разрешение без «замыливания» картинки, что невозможно на LCD- и OLED-мониторах.
- Высокая контрастность изображения. Такие мониторы отличались контрастностью на уровне 150000:1, в то время как LCD-мониторы имеют 900:1 для TN, 1000:1 для IPS, 3000:1 для *VA, а плазменные - 30000:1. Правда, надо сказать, что у OLED-панелей результаты оказываются лучше остальных: это 1000000:1.
- Низкое время отклика. Вне зависимости от частоты кадров в игре или выбранной герцовки монитора время отклика ЭЛТ-дисплеев остаётся очень низким - около нуля. В то же время у LCD-мониторов, OLED-мониторов оно всё ещё не такое низкое, чтобы совсем не было заметно размытия в движении.
- Стекло вместо пластика. За счёт матового либо полуматового покрытия на современных мониторах страдает качество картинки. Ничего подобного нет с ЭЛТ-экранами.
Но у ТВ и ЭЛТ-мониторов есть также недостатки. Их автор выделяет три.
- Низкая яркость. Обычно яркость ЭЛТ-мониторов составляет 120 нит, а это в 2022 году очень мало. В то же время даже недорогие LCD-мониторы позволяют получить яркость в 240 нит, а самые топовые модели - больше 1000 нит.
- Габариты и вес. Если говорить об LCD-мониторах, то 24-дюймовые модели редко весят больше 8 кг с подставкой. В то же время если и получится найти ЭЛТ-монитор с такой же диагональю, то его вес будет равен примерно 40 кг.
- Ремонт и обслуживание. Сейчас вряд ли получится найти новый ЭЛТ-монитор, а работать он способен не более 6-7 лет. После этого срока снижается яркость экрана. В то же время далеко не во всех населённых пунктах есть сервисы, которые ремонтируют подобные мониторы.
Источник: iXBT.com