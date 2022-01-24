Почему сегодня всё ещё нет достойной замены ЭЛТ-мониторам

Автор перечислил несколько недостатков и достоинств старых ЭЛТ-мониторов (или CRT-мониторов). На самом деле последние были не так плохи, если говорить о запуске игр. Прежде всего, они могли с лёгкостью обеспечивать высокую кадровую частоту. Но это лишь одна из причин, почему сейчас нет устройства, способного заменить ЭЛТ-мониторы. О других - ниже.

Итак, какие же главные плюсы ЭЛТ-мониторов и ТВ?

Отсутствие «нативного» разрешения. Конкретно для старых игр ЭЛТ-монитор подходил идеально, поскольку отличались такие игры низким разрешением картинки. А вот при запуске старых проектов на современных мониторах качество изображения сильно страдает. Кроме того, ЭЛТ даёт возможность изменять разрешение без «замыливания» картинки, что невозможно на LCD- и OLED-мониторах.

Высокая контрастность изображения. Такие мониторы отличались контрастностью на уровне 150000:1, в то время как LCD-мониторы имеют 900:1 для TN, 1000:1 для IPS, 3000:1 для *VA, а плазменные - 30000:1. Правда, надо сказать, что у OLED-панелей результаты оказываются лучше остальных: это 1000000:1.

Низкое время отклика. Вне зависимости от частоты кадров в игре или выбранной герцовки монитора время отклика ЭЛТ-дисплеев остаётся очень низким - около нуля. В то же время у LCD-мониторов, OLED-мониторов оно всё ещё не такое низкое, чтобы совсем не было заметно размытия в движении.