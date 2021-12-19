Почему семена растений так сильно отличаются по размеру: объясняет зоолог

Как отмечает зоолог Луис Вильясон, семена растений надёжно защищены оболочкой и имеют внутри достаточное количество пищи для будущего растения, чтобы даже спустя некоторое время семя могло прорасти. При этом у одних видов растений крупные семена, а у других - мелкие. С чем это связано?

Так, у кокоса наиболее крупные семена, которые способны прорасти даже после четырёх месяцев, проведённых в море. У одуванчиков же семена намного меньше. Объясняется это тем, что такие семена с лёгкостью находят подходящий участок земли. А вот у орхидей самые мелкие семена, поскольку вероятность найти на ветке дерева нужное место очень мала и требуется производить несколько миллионов семян за один раз.