Почему собаки не всегда понимают жесты людей

В ходе нового исследования учёные провели два эксперимента. В них участвовали 82 собаки разных возрастов и пород. Животным нужно было в обоих экспериментах запомнить, на какой из тарелок лежит лакомство, и выбирать всегда эту тарелку. Выяснилось при этом, что питомцы легче и быстрее запоминали не внешний вид тарелки, а её местоположение.

Также учёные обращали внимание на форму головы собак и их когнитивные способности. Известно, что у собак с короткой головой более чёткое и сфокусированное зрение по сравнению с псами с длинной головой.

Результаты анализа в целом показали, что у более умных собак с лучшим зрением меньше склонность к пространственному восприятию. Вместе с тем более умные собаки лучше справляются со сложными заданиями во время обучения и способны преодолеть свои предубеждения.