Наука и технологии
20:15, 20 ноября 2023
1 мин.

Почему собаки не всегда понимают жесты людей

Объяснили учёные

Специалисты из отдела этологии университета Этвеша Лоранда недавно провели эксперимент, чтобы понять, есть ли у собак способность к пространственному мышлению. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Ethology.

Склонность к пространственному мышлению представляет собой явление, когда какая-то информация, которая могла бы относиться к предмету, понимается как связанная с пространством, местоположением, расстоянием. То есть, например, когда вы указываете на что-то и хотите, чтобы собеседник обратил внимание не на ваш палец, а на направление, в котором вы указываете. При этом собаки часто воспринимают этот жест как указание направления. До недавнего времени было неясно, почему эти животные реагируют именно так.

Почему собаки не всегда понимают жесты людей
© Eniko Kubinyi

В ходе нового исследования учёные провели два эксперимента. В них участвовали 82 собаки разных возрастов и пород. Животным нужно было в обоих экспериментах запомнить, на какой из тарелок лежит лакомство, и выбирать всегда эту тарелку. Выяснилось при этом, что питомцы легче и быстрее запоминали не внешний вид тарелки, а её местоположение.

Также учёные обращали внимание на форму головы собак и их когнитивные способности. Известно, что у собак с короткой головой более чёткое и сфокусированное зрение по сравнению с псами с длинной головой.

Результаты анализа в целом показали, что у более умных собак с лучшим зрением меньше склонность к пространственному восприятию. Вместе с тем более умные собаки лучше справляются со сложными заданиями во время обучения и способны преодолеть свои предубеждения.

Новости партнеров
Новости партнеров