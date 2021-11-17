Почему современные птицы - это на самом деле динозавры

Наука и технологии
Сегодня в 19:59
1 мин.
Почему современные птицы - это на самом деле динозаврыИ когда они на самом деле появились
Оказывается, некоторые динозавры - это предки птиц, которые существуют сегодня. Но насколько давно тогда возникли первые птицы? Отвечает эксперт журнала BBC Science Focus Magazine доктор Стивен Брусатте.
Все современные птицы произошли от динозавров. В частности, от тех их видов, которые приобрели крылья и научились летать. Это хищники семейства велоцирапторов.
Из обнаруженных на данный момент птиц-динозавров самой ранней считают археоптерикса. Он жил примерно 150 миллионов лет назад, то есть в поздний юрский период. А появились крылья у таких динозавров, скорее всего, около 170 миллионов лет назад.
Источник: BBC Science Focus Magazine